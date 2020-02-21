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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.02.2020
10:53 21.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,4355
|Правекс
|24,4000
|Мисто Банк
|24,3500
|Земельный капитал
|24,4648
|Банк инвестиций и сбережений
|24,3500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,4800
|Креди Агриколь
|24,3100
|Банк Сич
|24,5000
|Укргазбанк
|24,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5000
|ТАСкомбанк
|24,3000
|Приватбанк
|24,5098
|Приватбанк
|24,3000
|Креди Агриколь
|24,5400
|Глобус
|24,3000
|Глобус
|24,5500
|Банк Сич
|24,3000
|Ощадбанк
|24,5500
|Правекс
|24,2500
|ТАСкомбанк
|24,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,2130
|Укргазбанк
|24,6000
|Украинский Капитал
|24,2000
|Украинский Капитал
|24,7000
|Ощадбанк
|24,1500
|Проминвестбанк
|24,9500
|Проминвестбанк
|24,0500
|Мисто Банк
|25,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|26,3500
|Правекс
|26,3800
|Земельный капитал
|26,3366
|Банк Сич
|26,4500
|Глобус
|26,3000
|Земельный капитал
|26,4709
|Укргазбанк
|26,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Креди Агриколь
|26,5000
|Приватбанк
|26,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5100
|Правекс
|26,2000
|Приватбанк
|26,5252
|Мисто Банк
|26,2000
|Глобус
|26,6000
|Креди Агриколь
|26,2000
|Ощадбанк
|26,6000
|Банк Сич
|26,2000
|Укргазбанк
|26,6000
|ТАСкомбанк
|26,1600
|ТАСкомбанк
|26,6700
|Райффайзен Банк Аваль
|26,1096
|Проминвестбанк
|26,9000
|Проминвестбанк
|26,0000
|Мисто Банк
|27,0000
|Ощадбанк
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,0000
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