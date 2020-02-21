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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21.02.2020

10:53 21.02.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 21 февраля 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 24,4355 Правекс 24,4000
Мисто Банк 24,3500 Земельный капитал 24,4648
Банк инвестиций и сбережений 24,3500 Райффайзен Банк Аваль 24,4800
Креди Агриколь 24,3100 Банк Сич 24,5000
Укргазбанк 24,3000 Банк инвестиций и сбережений 24,5000
ТАСкомбанк 24,3000 Приватбанк 24,5098
Приватбанк 24,3000 Креди Агриколь 24,5400
Глобус 24,3000 Глобус 24,5500
Банк Сич 24,3000 Ощадбанк 24,5500
Правекс 24,2500 ТАСкомбанк 24,5500
Райффайзен Банк Аваль 24,2130 Укргазбанк 24,6000
Украинский Капитал 24,2000 Украинский Капитал 24,7000
Ощадбанк 24,1500 Проминвестбанк 24,9500
Проминвестбанк 24,0500 Мисто Банк 25,0000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 26,3500 Правекс 26,3800
Земельный капитал 26,3366 Банк Сич 26,4500
Глобус 26,3000 Земельный капитал 26,4709
Укргазбанк 26,2500 Банк инвестиций и сбережений 26,5000
Украинский Капитал 26,2000 Креди Агриколь 26,5000
Приватбанк 26,2000 Райффайзен Банк Аваль 26,5100
Правекс 26,2000 Приватбанк 26,5252
Мисто Банк 26,2000 Глобус 26,6000
Креди Агриколь 26,2000 Ощадбанк 26,6000
Банк Сич 26,2000 Укргазбанк 26,6000
ТАСкомбанк 26,1600 ТАСкомбанк 26,6700
Райффайзен Банк Аваль 26,1096 Проминвестбанк 26,9000
Проминвестбанк 26,0000 Мисто Банк 27,0000
Ощадбанк 26,0000 Украинский Капитал 27,0000
 

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