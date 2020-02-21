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Остаток средств на корсчетах банков 21.02.20
10:53 21.02.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|21 января
|63433.5
|22 января
|62571.1
|23 января
|55460.4
|24 января
|55103.9
|27 января
|60315.0
|28 января
|55671.2
|29 января
|54145.5
|30 января
|52958.2
|31 января
|45496.3
|3 февраля
|66183.4
|4 февраля
|54651.6
|5 февраля
|65875.4
|6 февраля
|61446.5
|7 февраля
|60702.1
|10 февраля
|56545.0
|11 февраля
|64895.2
|12 февраля
|66230.7
|13 февраля
|63194.2
|14 февраля
|64719.3
|17 февраля
|70287.8
|18 февраля
|66359.4
|19 февраля
|65564.0
|20 февраля
|65656.7
|21 февраля
|67729.2
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 21 февраля - 24,4777 грн
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