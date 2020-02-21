Курс доллара США слабо снижается 21 февраля после сильного подъема в последние дни

Курс доллара США слабо опускается в пятницу после существенного повышения в последние дни.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,06% по сравнению с предыдущим днем. В четверг он вырос по итогам третьей сессии подряд и достиг максимума за три года, сообщает MarketWatch.

Опасения по поводу негативного влияния на экономику Китая и других азиатских стран со стороны распространения коронавируса нового типа вызвали существенное снижение ряда валют региона к доллару США. Так, тайский бат упал до минимума с июня, корейская вона - с октября, сингапурский доллар - почти за три года, отмечают аналитики National Australia Bank.

Евро торгуется утром в районе $1,0793 против $1,0785 на закрытие прошлой сессии, что является самым низким уровнем с апреля 2017 года.

Курс евро находится сейчас в районе 120,83 иены по сравнению со 120,9 иены в четверг. Курс доллара составляет 111,95 иены против 112,1 иены.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в январе ускорился до 0,8% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция в стране продолжает ускоряться четвертый месяц подряд после повышения в октябре налога на потребление до 10% с 8%.

Между тем инфляция в целом замедлилась до 0,7% с 0,8% в декабре (максимум за восемь месяцев). Оба показателя совпали со средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается на 0,03%.

Фунт стерлингов торгуется в пятницу около $1,2895 против $1,2882 в предыдущий рабочий день и 1,1947 евро против 1,1945 евро.

