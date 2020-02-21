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Золото продолжает укрепляться на рисках вокруг коронавируса
08:27 21.02.2020 |
Стоимость золота в пятницу утром продолжает подниматься после достижения накануне максимума за семь лет из-за сохранения опасений вокруг ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 10,55 доллара, или на 0,65%, до 1631,05 доллара за тройскую унцию, ранее обновив максимум с февраля 2013 года. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,94%, до 18,492 доллара за унцию.
Золото, которое традиционно считается более надежным активом, продолжает дорожать на сохранении рисков вокруг коронавируса. Котировки растут девять торговых сессий подряд, а с начала года стоимость золота выросла на 7%, примерно с 1520 долларов.
В Китае подтвержденное количество зараженных превысило 75,4 тысячи, из них 2236 человек скончались. За сутки зафиксировано 889 новых случаев - вдвое больше, чем днем ранее. Заболевание распространяется и за пределами страны - ещё в 26 странах выявлены больше 1 тысячи случаев заражения.
Особое внимание теперь уделяется ситуации с этим вирусом в Южной Корее и Японии. В Корее зарегистрировано 52 новых случаев заражения, теперь их число достигло 156. В Японии к вечеру четверга выявлено 728 случаев, из них 634 - пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess.
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