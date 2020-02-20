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НБУ планирует ввести новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования - процентный своп
18:08 20.02.2020 |
Национальный банк Украины во втором полугодии 2020 года планирует ввести новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования в стране - процентный своп с банками.
Как сообщается на сайте НБУ, этот инструмент усилит действенность монетарной политики регулятора, поскольку ставки по нему будут зависеть от уровня краткосрочных ставок межбанковского рынка, коррелирующих с учетной ставкой.
Банки, заключающие процентные свопы, получат дополнительный стимул корректировать собственные процентные политики в соответствии с динамикой учетной ставки.
При этом участие НБУ в таких операциях позволит банкам снижать собственные процентные риски, что будет способствовать развитию долгосрочного кредитования предпринимателей и населения, в том числе ипотечного.
Справка УНИАН. Процентный своп представляет собой производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенные даты одна из сторон оплатит другой стороне разницу между процентами, которые начисляются на условную сумму свопа по фиксированной и плавающей ставкам.
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