Финансовые новости
- |
- 20.02.20
- |
- 21:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд продлил запрет на продажу Gram на неопределенный срок
17:39 20.02.2020 |
Суд Южного округа штата Нью-Йорк вновь продлил запрет на распределение токенов Gram среди инвесторов на неопределенный срок, сообщает ТАСС.
Окончательное решение о сроке запрета судья пообещал принять в ближайшее время. При этом защита Telegram подчеркнула, что до 30 апреля компания должна выполнить свои обязательства перед инвесторами.
В ходе заседания представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) вновь заявили, что токен Gram является ценной бумагой, а также выступили с утверждением, что ICO Telegram было «попыткой привлечь капитал».
Адвокаты Telegram продолжают настаивать, что Gram - криптовалюта. Они также подчеркнули, что компания не собиралась в дальнейшем управлять блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON).
В целом, решение будет зависеть от того, как суд соотнесет Gram с тестом Хауи, который применяется в США для признания того или иного актива ценной бумагой.
«Тест Хауи с нами 70 лет, больше чем живет на свете большинство из сидящих за двумя столами. Криптовалюты же с нами только 12 лет», - цитирует судью Decrypt.
Ранее Комиссия по срочной биржевой торговле направила в суд комментарий по делу, в котором говорится, что токен Gram проекта TON является биржевым товаром.
Напомним, SEC добилась временного запрета на распределение Gram среди инвесторов в октябре прошлого года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Последствия боя под Золотым: Как Россия испытала Зеленского на прочность
|Верховная Рада может все: Когда коррупционера Сытника отправят в отставку
|Чем обернется дело Шабунина для него и Сытника
|Как изменится платежка, когда газ начнут считать по-новому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 20.02.20
|НБУ планирует ввести новый финансовый инструмент для оживления банковского кредитования - процентный своп
|Суд продлил запрет на продажу Gram на неопределенный срок
|Нам не хватает ликвидной вторичной кривой - и это следующий этап развития рынка ОВГЗ – Буца
|У нас есть определенная гибкость, чтобы не привлекать по любой цене - правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Буца
|Объем эмиссии облигаций предприятий в Украине в 2019г сократился на 28,8%
|Объем эмиссии акций в Украине благодаря «Укрэнерго» и Альфа-Банку в 2019г вырос в 2,7 раза
Это интересно
|Новая Skoda Octavia RS: известна гамма двигателей
|Роботы будут собирать смартфоны Xiaomi на 60% быстрее людей
|Microsoft Office на Android. Приложение вышло из стадии бета-тестирования
|Список смартфонов поддерживаемых Google Stadia расширится за счёт устройств Samsung
|В следующем году SpaceX и Space Adventures займутся космическим туризмом
|У Toyota появится спортивный кроссовер с 250-сильным двигателем
|Tesla договаривается с CATL о поставках аккумуляторов, в которых нет кобальта