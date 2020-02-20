Суд продлил запрет на продажу Gram на неопределенный срок

Суд Южного округа штата Нью-Йорк вновь продлил запрет на распределение токенов Gram среди инвесторов на неопределенный срок, сообщает ТАСС.

Окончательное решение о сроке запрета судья пообещал принять в ближайшее время. При этом защита Telegram подчеркнула, что до 30 апреля компания должна выполнить свои обязательства перед инвесторами.

В ходе заседания представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) вновь заявили, что токен Gram является ценной бумагой, а также выступили с утверждением, что ICO Telegram было «попыткой привлечь капитал».

Адвокаты Telegram продолжают настаивать, что Gram - криптовалюта. Они также подчеркнули, что компания не собиралась в дальнейшем управлять блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON).

В целом, решение будет зависеть от того, как суд соотнесет Gram с тестом Хауи, который применяется в США для признания того или иного актива ценной бумагой.

«Тест Хауи с нами 70 лет, больше чем живет на свете большинство из сидящих за двумя столами. Криптовалюты же с нами только 12 лет», - цитирует судью Decrypt.

Ранее Комиссия по срочной биржевой торговле направила в суд комментарий по делу, в котором говорится, что токен Gram проекта TON является биржевым товаром.

Напомним, SEC добилась временного запрета на распределение Gram среди инвесторов в октябре прошлого года.



