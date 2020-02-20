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Объем эмиссии облигаций предприятий в Украине в 2019г сократился на 28,8%
17:18 20.02.2020 |
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) в 2019 году зарегистрировала 88 выпусков облигаций предприятий на сумму 11 млрд грн, тогда как годом ранее суммарный объем 110 зарегистрированных выпусков составил 15,5 млрд грн, говорится в статистике регулятора.
Согласно ей, крупнейшими выпусками в минувшем году стали выпуски облигаций "Сильпо-Фуд" в июле (НКЦБФР не уточняет объем) и Государственного ипотечного учреждения под гарантии государства в декабре на 1,2 млрд грн.
В минувшем году впервые с октября 2017 года Комиссия зарегистрировала эмиссии банковских облигаций: два выпуска по 100 млн грн в апреле осуществил ТАСкомбанк, они стали первыми публичными выпусками по новому законодательству на украинском рынке.
Страховые компании среди эмитентов в 2019 году отсутствовали, как и в 2015-2018 годах: последний раз регулятор регистрировал облигации СК в октябре 2014 года.
НКЦБФР добавляет, что в 2019 году объем зарегистрированных ею выпусков инвестсертификатов паевых инвестиционных фондов увеличился на 7 млрд грн по сравнению с 2018 годом - до 12,95 млрд грн, а корпоративных инвестфондов - на 8,4 млрд грн, до 25 млрд грн.
Всего за год в реестр было внесено 107 корпоративных инвестфондов и 33 паевых инвестфонда, другие фонды из реестра за год не выбывали.
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