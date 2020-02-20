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Банки начали начислять проценты и штрафы по кредитам военнослужащим вопреки запрету, – НБУ
15:37 20.02.2020 |
Банки не должны начислять военнослужащим проценты по кредиту, а также штрафы за несвоевременное погашение при прохождении военной службы.
Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это прямо запрещено законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (пункт 15 статьи 14), передает БизнесЦензор.
"Это означает, что кредит военнослужащего фактически "замораживается" на время прохождения военной службы. Военный имеет возможность временно не выплачивать тело кредита, а банк не начисляет проценты и штрафы за просрочку выплат", - подчеркивается в сообщении.
В НБУ обращают внимание, что нормы, освобождающие военнослужащих от начисления процентов, штрафов и пени на время прохождения военной службы, распространяются не только на банки, но и на небанковские финансовые учреждения.
В то же время в течение последних пяти месяцев в Национальный банк поступило более 100 обращений военнослужащих, которые жалуются на начисление банками процентов и штрафов за их кредитами в период военной службы.
"В начале 2020 года такие обращения участились. Всего военнослужащие пожаловались в НБУ на 17 банков", - констатируют в НБУ.
В связи с этим регулятор 14 февраля направил банкам дополнительное разъяснение по выполнению ими требований законодательства в части не начисление процентов, штрафов и пени по кредитам для профессиональных военных и контрактников с начала особого периода (с 18 марта 2014 года), а для мобилизованных военных - с даты их мобилизации.
"По каждому случаю нарушения Управление защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка обращалось непосредственно к банкам с требованием разрешить ситуацию. Примерно в 60% случаев проблема была решена положительно для потребителей - банки списали неправомерно начисленные проценты. Остальные случаи пока решаются", - отмечается в сообщении.
При этом Национальный банк проверит соблюдение прав военнослужащих двумя банками, на которые жаловались чаще всего, при запланированных в текущем году проверок этих банков.
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