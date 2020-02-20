Справочный курс гривны 20 февраля повышен на 4 коп до уровня 24,4824 грн/$1

|Показатель
|19.02.20
|20.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5237
|24.4824
|0.17
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:25 20.02.2020 |
Национальный банк 20 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4 коп. до 24,4824 UAH/USD.
|Показатель
|19.02.20
|20.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.5237
|24.4824
|0.17
Данные: НБУ
|
|
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