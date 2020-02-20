CFTC назвала токен Gram проекта TON биржевым товаром

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предоставила суду Южного округа штата Нью-Йорк комментарий, касающийся разбирательства Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) с Telegram из-за токенсейла на $1,7 млрд. Об этом сообщает Cointelegraph.

В письме говорится, что позиция CFTC по текущему делу «относительно проста» и заключается в том, что «цифровая валюта - товар». Также в документе сделан акцент на том, что Telegram сама просит признать свои токены Gram биржевым товаром, а не ценной бумагой.

«Ответчик Telegram Group, Inc. настаивает на том, что планируемая к выпуску цифровая валюта Gram будет товаром, а не ценной бумагой и, следовательно, на нее не распространяется Закон о ценных бумагах 1933 года», - заявили представители CFTC.

Однако CFTC подчеркнула, что закон «О товарных биржах и биржевой торговле» предполагает, что многие ценные бумаги также могут обладать свойствами товаров. Следовательно, на цифровые валюты могут распространяться требования SEC.

Таким образом, позицию CFTC по данному вопросу вряд ли можно назвать однозначной. По сути, ведомство придерживается нейтралитета.

Напомним, недавно инвестиционный советник Telegram Джон Хайман фактически занял сторону SEC в затянувшемся судебном разбирательстве.



