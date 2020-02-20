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Доллар 20 февраля дорожает к евро и иене на сигналах распространения коронавируса за пределами Китая
09:33 20.02.2020 |
Доллар США укрепляется относительно большинства основных мировых валют на торгах в четверг на фоне распространения коронавируса за пределами Китая.
Согласно данным гонконгской газеты South China Morning Post, число заразившихся коронавирусом Covid-9 в мире, за исключением материковой части Китая, за минувшие сутки увеличилось на 137 и составило 1,149 тыс. человек. При этом число жертв коронавируса выросло вдвое - с 5 до 10 человек: три человека скончались в Японии, включая двух с круизного лайнера Diamond Princess, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.
"Неопределенность растет, и доллар укрепляется, - отмечает валютный аналитик Sony Financial Holdings Inc. в Токио Кумико Исикава. - Важно то, что фундамент американской экономики является самым сильным среди других развитых экономик и, кроме того, распространение коронавируса, скорее, будет иметь более серьезные последствия для азиатских стран".
Пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,0796 по сравнению с $1,0808 на закрытие предыдущей сессии. Курс доллара относительно иены составляет 111,45 иены против 111,37 иены накануне.
Курс евро к иене опустилась до 120,31 иены по сравнению с 120,33 иены по итогам торгов в среду.
Китайский юань дешевеет в четверг на фоне смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая (НБК, Центробанк страны). НБК понизил годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR), до 4,05% с 4,15% годовых, однако аналитики сомневаются в достаточности такого смягчения.
"Есть ощущение, что снижение LPR не является достаточным для того, чтобы сдержать замедление экономического роста, вызванного распространением коронавируса", - отмечает аналитик DBS Bank в Сингапуре Чан Вэй Лян.
"Инвесторам следует сокращать позиции в рискованных валютах", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.
Курс юаня опустился до 7,0155 юаня/$1 по сравнению с 6,9983 юаня/$1 на закрытие предыдущей сессии.
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