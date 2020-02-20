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Стоимость золота 20 февраля остается на максимуме за 7 лет на рисках по коронавирусу
08:17 20.02.2020 |
Золото в четверг утром торгуется у максимальных уровней с февраля 2013 года на сохранении рисков вокруг коронавируса и его влияния на экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,05%, до 1612,6 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость драгметалла немного снижалась. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,39%, до 18,383 доллара за унцию.
В среду котировки золота обновили семилетний максимум на фоне сохранения интереса трейдеров к более надежным активам. Число новых случаев заражения коронавирусом в материковом Китае продолжает расти, превысив 74,5 тысячи человек, из них 2118 человек скончались, 16 155 человек излечились. Темпы распространения заболевания при этом снижаются третий день подряд.
Коронавирус и связанные с ним карантинные меры представляют риски для ряда экономических сфер, таких как торговля, перевозки и туризм. В свою очередь, это может отразиться на темпах роста экономики Китая и мира. Пока нет точных оценок влияния коронавируса на экономику, однако, эксперты уже ожидают замедления роста ВВП Китая и перебои в некоторых секторах.
Дальнейший рост стоимости золота пока сдерживается коррекцией, считают аналитики. "Она (динамика - ред.) больше кажется коррекционной, в основном потому что... Не только в золоте наблюдается отскок по безрисковым настроениям, но и среди множества других активов", - комментирует динамику котировок стратег DailyFx Илья Спивак (Ilya Spivak), чьи слова приводит агентство Рейтер.
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