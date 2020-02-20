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Coinbase стала первой криптовалютной компанией, получившей членство в Visa
08:10 20.02.2020 |
Американская биткоин-биржа Coinbase получила статус Visa Principal Member, то есть полноправного участника платежной системы. Благодаря этому бирже больше не придется пользоваться услугами сторонних компаний для выпуска дебетовых карт Coinbase Card.
Как сообщается в блоге, Coinbase стала первой криптовалютной компанией, получившей данный статус. В Coinbase рассчитывают, что это положительно повлияет на массовое принятие криптовалют.
«Членство позволит нам расширить возможности клиентов Coinbase Card - от предоставления дополнительных услуг до поддержки на различных рынках. Все это поспособствует развитию и обогащению опыта криптовалютных платежей», - говорится в блоге.
Напомним, в апреле прошлого года Coinbase объявила о запуске дебетовой карты Visa, рассчитанной на клиентов из Великобритании.
Летом Coinbase начала выпускать дебетовые карты Visa для резидентов еще шести европейских стран: Испании, Германии, Франции, Италии, Ирландии и Нидерландов.
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