Стоимость золота 19 февраля обновила максимум за 7 лет на рисках коронавируса

Стоимость золота продолжает расти в среду вечером, достигая максимума с февраля 2013 года на рисках вокруг влияния коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,55 доллара, или на 0,41%, до 1610,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,62%, до 18,262 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Так, по последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три - с летальным исходом.

Ситуация вокруг коронавируса и связанных с ним карантинных мер представляет риски для ряда экономических сфер, таких как торговля, транспорт и туризм. В свою очередь, это может отразиться на темпах роста экономики Китая и мира.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что восстановление экономической активности в Китае может занять немного больше времени", - сказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).