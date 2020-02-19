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Стоимость золота 19 февраля обновила максимум за 7 лет на рисках коронавируса
18:44 19.02.2020 |
Стоимость золота продолжает расти в среду вечером, достигая максимума с февраля 2013 года на рисках вокруг влияния коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,55 доллара, или на 0,41%, до 1610,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,62%, до 18,262 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Так, по последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три - с летальным исходом.
Ситуация вокруг коронавируса и связанных с ним карантинных мер представляет риски для ряда экономических сфер, таких как торговля, транспорт и туризм. В свою очередь, это может отразиться на темпах роста экономики Китая и мира.
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что восстановление экономической активности в Китае может занять немного больше времени", - сказал агентству Рейтер аналитик Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke).
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