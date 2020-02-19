Справочный курс гривны 19 февраля понижен на 8 коп до уровня 24,5237 грн/$1

|Показатель
|18.02.20
|18.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4435
|24.5237
|0.328
Данные: НБУ
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12:19 19.02.2020 |
Национальный банк 19 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 8 коп. до 24,5237 UAH/USD.
|Показатель
|18.02.20
|18.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4435
|24.5237
|0.328
Данные: НБУ
|
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