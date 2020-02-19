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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.02.2020
10:39 19.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,3986
|Правекс
|24,4500
|Укрстройинвестбанк
|24,3500
|Укрстройинвестбанк
|24,4700
|Банк инвестиций и сбережений
|24,3500
|Земельный капитал
|24,4714
|Креди Агриколь
|24,3100
|Банк Сич
|24,5000
|Укргазбанк
|24,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5000
|Приватбанк
|24,3000
|Кредит-Днепр
|24,5000
|Правекс
|24,3000
|Приватбанк
|24,5098
|Банк Сич
|24,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,5300
|Райффайзен Банк Аваль
|24,2718
|Креди Агриколь
|24,5400
|Мисто Банк
|24,2500
|Ощадбанк
|24,5800
|Украинский Капитал
|24,2000
|Укргазбанк
|24,6000
|Ощадбанк
|24,2000
|Украинский Капитал
|24,7000
|Кредит-Днепр
|24,2000
|Проминвестбанк
|24,9000
|Проминвестбанк
|24,0000
|Мисто Банк
|25,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,3163
|Правекс
|26,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,3000
|Укрстройинвестбанк
|26,4000
|Укргазбанк
|26,2500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,4800
|Правекс
|26,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Креди Агриколь
|26,5000
|Приватбанк
|26,2000
|Земельный капитал
|26,5270
|Мисто Банк
|26,2000
|Банк Сич
|26,5500
|Банк Сич
|26,2000
|Приватбанк
|26,5957
|Укрстройинвестбанк
|26,1500
|Укргазбанк
|26,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,1096
|Кредит-Днепр
|26,6500
|Ощадбанк
|26,1000
|Ощадбанк
|26,6500
|Креди Агриколь
|26,1000
|Проминвестбанк
|26,9500
|Проминвестбанк
|26,0500
|Мисто Банк
|27,0000
|Кредит-Днепр
|26,0500
|Украинский Капитал
|27,0000
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