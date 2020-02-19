Иена дешевеет 19 февраля на новостях о замедлении скорости распространения коронавируса

Курс доллара к иене поднимается в среду утром на данных о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом, которые увеличили спрос на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.13 EET курс евро к доллару рос до 1,0796 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0791 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,03 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,86 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохранялся на уровне прошлого закрытия в 99,44 пункта.

Оптимизм на рынках связан с данными по новым случаям заражения коронавирусом в материковом Китае - их число снизилось за последние сутки до 1,75 тысячи с 1,89 тысячи днем ранее. Кроме того, число излечившихся от коронавируса в Китае по итогам вторника впервые превысило число выявленных за сутки новых случаев заражения (из больниц выписали 1824 выздоровевших пациента).

В то же время курс евро к доллару остается у минимумов с весны 2017 года из-за опасений вокруг экономики еврозоны, которые вызваны негативной статистикой и коронавирусом.

Позднее в среду будет опубликован протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор по итогам заседания 28-29 января ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых. Трейдеры надеются получить подсказки о дальнейшей монетарной политике на фоне ситуации с коронавирусом.