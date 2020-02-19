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Биржа FCoin обнаружила дефицит биткоинов на $125 млн и прекратила работу
13:08 18.02.2020 |
Криптовалютная биржа FCoin, которая использовала противоречивую бизнес-модель «транзакционного майнинга», приостановила торги и вывод средств после выявление дефицита цифровых активов на сумму до $125 млн.
Основатель биржи Цзянь Чжан написал, что биржа в настоящее время не в состоянии обрабатывать заявки пользователей на вывод средств, поскольку ее резервы не соответствуют обязательствам. Разрыв оценивается приблизительно в 7000 - 13 000 BTC (около $53 - 125 млн по текущему курсу).
Чжан подчеркнул, что дефолт вызван не взломом или мошенничеством, а ошибочными данными и управленческими решениями.
Бывший технический директор Huobi запустил криптоторговую платформу в мае 2018 года, представив вызвавшую множество споров модель транзакционного майнинга (trans-fee mining). FCoin выпустила биржевой токен FT, 51% монет был направлен на возмещение пользователям 100% комиссий за транзакции. Кроме того, биржа распределяла 80% сборов между пользователями, которые держали на ней биткоины в течение дня.
Такая модель, подхваченная еще несколькими площадками, позволила быстро нарастить объемы торгов, выйдя по этому показателю на ведущие позиции.
Однако, по словам Чжана, система FCoin с середины 2018 года ошибочно начисляла пользователям большие суммы вознаграждения за транзакционный майнинг, чем следовало. При этом биржа до лета 2019 года не имела системы внутреннего аудита активов.
В течение прошлого года, на фоне падения цены биржевого токена, Чжан и команда биржи начали скупать FT на вторичном рынке, чтобы поддержать спрос и котировку. Основатель FCoin назвал это одним из своих ошибочных решений, в результате которого были потрачены значительная активов биржи и личные средства.
Чжан заявил, что будет лично вручную обрабатывать заявки по электронной почте на вывод средств. По его мнению, это займет от 2 до 3 месяцев, но активов недостаточно.
Он заверил, что компенсирует пользователям все потери, используя прибыль от новых проектов.
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