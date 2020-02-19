Справочный курс гривны 18 февраля повышен на 0,5 коп до уровня 24,4435 грн/$1

|Показатель
|17.02.20
|18.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4492
|24.4435
|0.025
Данные: НБУ
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12:36 18.02.2020 |
Национальный банк 18 февраля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 0,5 коп. до 24,4435 UAH/USD.
|Показатель
|17.02.20
|18.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4492
|24.4435
|0.025
Данные: НБУ
|
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