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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 18.02.2020
10:53 18.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 18 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укрстройинвестбанк
|24,3500
|Правекс
|24,4000
|Мисто Банк
|24,3500
|Креди Агриколь
|24,4400
|Укргазбанк
|24,3000
|Банк Сич
|24,4500
|Приватбанк
|24,3000
|Укрстройинвестбанк
|24,4500
|Глобус
|24,3000
|OTP Bank
|24,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5000
|OTP Bank
|24,3000
|Глобус
|24,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|24,2718
|Приватбанк
|24,5098
|Правекс
|24,2500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,5300
|Банк Сич
|24,2500
|Ощадбанк
|24,6000
|Креди Агриколь
|24,2100
|Укргазбанк
|24,6000
|Украинский Капитал
|24,2000
|Украинский Капитал
|24,7000
|Ощадбанк
|24,2000
|Проминвестбанк
|24,9000
|Проминвестбанк
|24,0000
|Мисто Банк
|25,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|26,4000
|Правекс
|26,4500
|Укрстройинвестбанк
|26,3500
|Креди Агриколь
|26,4900
|Укргазбанк
|26,3500
|OTP Bank
|26,5500
|OTP Bank
|26,3500
|Банк Сич
|26,5500
|Мисто Банк
|26,3000
|Укрстройинвестбанк
|26,5500
|Глобус
|26,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5800
|Правекс
|26,2500
|Приватбанк
|26,5957
|Банк Сич
|26,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,2467
|Глобус
|26,6000
|Креди Агриколь
|26,2100
|Укргазбанк
|26,7000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Ощадбанк
|26,7500
|Приватбанк
|26,2000
|Проминвестбанк
|26,9500
|Ощадбанк
|26,1500
|Мисто Банк
|27,0000
|Проминвестбанк
|26,0500
|Украинский Капитал
|27,0000
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