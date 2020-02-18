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Украинские банки за IVкв-2019г снизили ставки по гривневым кредитам для бизнеса на 2,4 п.п. вслед за снижением учетной ставки - НБУ
10:41 18.02.2020 |
Украинские банки за четвертый квартал 2019 года снизили процентные ставки по гривневым кредитам для бизнеса на 2,4 процентных пункта (п.п.) - до 15,7% годовых, реагируя на снижение учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ).
Согласно обнародованному на сайте Нацбанка "Обзору банковского сектора", удешевление гривневых кредитов для физлиц было менее ощутимым - за четвертый квартал 2019 года ставки снизились на 0,5 п.п. - до 33,6% годовых.
Вместе с тем, согласно документу, ставки по валютным кредитам субъектам хозяйствования находятся на исторически низких уровнях - 4,6% в декабре 2019 года.
В отчете также отмечается, что ставки по депозитам физических лиц начали снижаться только в декабре вслед за снижением ставок государственными банками.
"В течение года госбанки удерживали ставки по депозитам на высоком уровне из-за инерционности в управлении пассивами и активами и юридические риски вокруг ПриватБанка", - говорится в документе.
Так, согласно отчету, стоимость 12-месячных гривневых депозитов физлиц в четвертом квартале 2019 года снизилась на 0,7 п.п. - до 15,1% годовых, в январе 2020 года продолжила снижение на 1,1 п.п., как и в первую неделю февраля - еще на 1 п.п., до 13% годовых.
Вместе с тем стоимость 12-месячных депозитов населения в долларах США за четвертый квартал 2019 года сократилась на 0,6 п.п. - до 2,6% годовых, а в 2020 году - ещё на 0,7 п.п.
Кроме того, согласно документу, гривневые средства корпораций в течение четвёртого квартала 2019 года подешевели на 2,7 п. п. - до 10,3% годовых.
Как сообщалось, по словам замглавы НБУ Олега Чурия, центробанк ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
Как сообщалось, в четвертом квартале 2019 года НБУ снижал учетную ставку дважды, самое существенное снижение - в декабре (на 2 п.п.). Кроме того, в январе 2020 года Нацбанк смягчил соответствующий показатель ещё на 2,5 п.п. - до 11% годовых.
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