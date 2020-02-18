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Доллар 18 февраля слабо дешевеет к иене на снижении аппетита к риску
08:19 18.02.2020 |
Курс доллара во вторник утром слабо снижается к иене, - инвесторы предпочитают безопасные активы на фоне дальнейшего распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET курс доллара к иене опускался до 109,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,88 иены. Курс евро к доллару снижается до 1,0831 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0834 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 99,18 пункта.
Во вторник инвесторы уходят от риска, опасаясь влияния коронавируса на глобальную экономику. По последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.
Рынки также ждут очередной порции статистики по Европе. Позже во вторник ожидаются данные о безработице в Великобритании и индекс доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Кроме того, в среду трейдеры ожидают публикации протокола Федеральной резервной системы США, в котором надеются увидеть подсказки о планах регулятора по учетной ставке.
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