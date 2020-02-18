Золото дорожает 18 февраля на фоне сохраняющихся рисков вокруг коронавируса

Стоимость золота слабо растет во вторник утром на фоне опасений за влияние коронавируса на состояние экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,75 доллара, или на 0,17%, до 1589,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,67%, до 17,852 доллара за унцию.

Во вторник инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов в пользу более безопасных, таких как золото, на фоне сохраняющихся опасений за распространение коронавируса и его влияние на состояние мировой экономики. Так, рынки обратили внимание на заявление американской корпорации Apple о том, что компания не сможет выполнить намеченный прогноз по прибыли в постпраздничном квартале из-за кризиса, вызванного вирусом.

"Азиатские рынки открылись в целом снижением. Инвесторы сейчас очень обеспокоены экономическим воздействием коронавируса, а также бизнес-настроениями и потребительским спросом", - сказала агентству Рейтер рыночный аналитик CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек.