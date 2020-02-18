В ассоциации Libra рассматривают изменение обеспечения монеты в пользу доллара

Консорциум Libra Association изучает возможность обеспечения стейблкоина Libra долларами США, а не корзиной валют, как запланировано изначально. Об этом сообщает The Block со ссылкой на собственные источники.

В организации считают, что изменение модели поможет рассеять опасения американских регуляторов относительно цифровой монеты Facebook.

Проект социальной сети по выпуску стейблкоина столкнулся с пристальным вниманием регулирующих органов, законодателей и властей.

На слушаниях в Банковском комитете Сената и Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США представлявший инициативу CEO Calibra Дэвид Маркус не смог убедительно ответить на все вопросы, а некоторых избежал.

Американские законодатели рассматривают Libra как угрозу доллару, и считают возможным квалификацию монеты как ценной бумаги с соответствующим регулированием.

Глава лоббистской фирмы The Blockchain Association Кристин Смит полагает, что обсуждаемое изменение модели способно изменить ситуацию.

«Я думаю, что основная озабоченность законодателей в отношении Libra заключается в том, что она подорвет позиции доллара США. Поэтому, если они перейдут к стабильной монете на его основе, это решит многие проблемы», - заявила она.

В Европе проект Facebook также встретил негативную реакцию властей. Во Франции и Германии прямо заявили, что заблокируют развитие Libra в Евросоюзе. С участием Италии, Испании и Нидерландов эти страны образовали коалицию государств, которые намерены противостоять проекту Facebook.

Даже в дружественной к криптовалютам Швейцарии ввели дополнительное регулирование для стабильных монет из-за планов соцсети.

Поэтому, по сведениям СМИ, представители Libra Association ведут переговоры с политиками в Европе о выпуске нескольких стейблкоинов, каждый из которых будет подкреплен одной из фиатных валют, включая евро.







