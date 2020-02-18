Самопровозглашенный создатель биткоина пригрозил BTC и BCH судебными исками

Крейг Райт, называющий себя создателем биткоина, потребовал от сетей BTC и BCH прекратить использовать реестр первой криптовалюты. Он заявил о намерении защищать интеллектуальные права на него через суд.

По словам Райта, он намерен вернуть контроль над созданной им системой и готов в этом году начать борьбу за свои права.

Австралийский предприниматель утверждает, что права на реестр биткоина регулируются Законом об авторском праве 1988 года (CDPA) и Положениями о базах данных 1997 года. Райт считает, что распределенную базу данных криптовалюты следует рассматривать как частную собственность.

«Как создатель биткоина, я сохраняю единственные в своем роде права на любую копию базы данных, созданной в Genesis в январе 2009 года. Я не откажусь от права собственности. Я буду лицензировать это и уже занялся процессом», - написал Райт.

Он подчеркнул, что оригинальный протокол биткоина сейчас известен как Bitcoin SV, а остальные нарушают договорное соглашение. Райт заявил, что весь 21 миллион биткоинов был выпущены в 2009 году его компаниями, созданными в различных юрисдикциях, а распределение монет происходит на основе его соглашения с нодами.

Напомним, Крейг Райт сейчас вовлечен в судебное разбирательство с семьей покойного бизнес-партнера Дейва Клеймана. В его ходе самопровозглашенного Сатоши Накамото не раз уличали в подделке документов, а представленные им в январе документы, подтверждающие доступ к кошелькам с 1,1 млн биткоинов, на поверку оказались списком адресов.



