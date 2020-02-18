По решению суда с сети биткоина хотят взыскать $13,8 млн. Цена криптовалюты рухнула ниже $10 000

Верховный суд Нью-Йорка присудил выплатить трасту жертв мошенничеств с биткоином $13,8 млн. Взыскивать сумму адвокаты истца намерены с сети криптовалюты, сообщает Fortune.

Представляемые трастом жертвы потеряли средства в результате взломов кошельков и схем Понци. Ответчиком по делу стала некая организация Bitcoin Voluntary Associations, которая, по утверждению адвокатов истца, «то же самое, что и крипто-предприятие Биткоин».

Решение суда основано на добровольном признании человека по имени Фрэнк М. Похоул. Он заявил, что, как представитель Bitcoin Voluntary Associations и полной биткоин-ноды, признает вину сети криптовалюты, которая должна жертвам $13,8 млн.

Адвокаты траста планируют возместить убытки, взыскивая их с операторов нод и майнеров. Они утверждают, что поскольку «Биткоин - это ассоциация, которая управляется», ответственность должны нести все, кто получает комиссии за транзакции и управляет сетью.

Примечательно, что представителем траста жертв является Кристофер Эрл Струнк, житель Нью-Йорка, который ранее привлекался к ответственности за злоупотребление подачей судебного иска. В 2013 году его оштрафовали на $177 тысяч за попытку исключить Барака Обаму из президентских выборов на основе сомнений в месте рождения кандидата. Судья описал поданный Струнком иск, как «надуманный, бредовый и иррациональный».

Кроме того, адвокаты истца не отрицают, что Струнк и Похоул знакомы, что создает конфликт интересов.

Поэтому американское издание полагает, что любая попытка получить по решению суда средства с майнеров или кого-то еще в Нью-Йорке и других юрисдикциях неизбежно будет легко отражена в судебных разбирательствах.







