Справочный курс гривны 17 февраля понижен на 1 коп до уровня 24,4492 грн/$1

|Показатель
|14.02.20
|17.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4409
|24.4492
|0.35
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:27 17.02.2020 |
Национальный банк 17 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1 коп. до 24,4492 UAH/USD.
|Показатель
|14.02.20
|17.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4409
|24.4492
|0.35
Данные: НБУ
|
|
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