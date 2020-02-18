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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17.02.2020
10:49 17.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 17 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,4511
|Правекс
|24,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,3902
|Укрстройинвестбанк
|24,4900
|Укрстройинвестбанк
|24,3700
|Банк Сич
|24,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,3500
|Глобус
|24,5000
|Укрэксимбанк
|24,3200
|Земельный капитал
|24,5092
|Креди Агриколь
|24,3100
|Окси банк
|24,5200
|Укргазбанк
|24,3000
|Креди Агриколь
|24,5400
|Приватбанк
|24,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|24,5500
|Правекс
|24,3000
|Кредит-Днепр
|24,5500
|Мисто Банк
|24,3000
|Приватбанк
|24,5700
|Глобус
|24,3000
|Укргазбанк
|24,6000
|Банк Сич
|24,3000
|Укрэксимбанк
|24,6200
|Ощадбанк
|24,2500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,6300
|Окси банк
|24,2500
|Ощадбанк
|24,6500
|Кредит-Днепр
|24,2500
|Украинский Капитал
|24,7000
|Украинский Капитал
|24,2000
|Проминвестбанк
|24,9000
|Проминвестбанк
|24,0000
|Мисто Банк
|25,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,4756
|Правекс
|26,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,4500
|Глобус
|26,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,3852
|Креди Агриколь
|26,6000
|Укрстройинвестбанк
|26,3500
|Окси банк
|26,6000
|Укргазбанк
|26,3500
|Земельный капитал
|26,6194
|Банк Сич
|26,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,6500
|Правекс
|26,3000
|Приватбанк
|26,6667
|Мисто Банк
|26,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6800
|Креди Агриколь
|26,3000
|Банк Сич
|26,7000
|Глобус
|26,3000
|Кредит-Днепр
|26,7000
|Приватбанк
|26,2200
|Укргазбанк
|26,7000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Укрстройинвестбанк
|26,7000
|Ощадбанк
|26,2000
|Ощадбанк
|26,7800
|Окси банк
|26,2000
|Укрэксимбанк
|26,8500
|Проминвестбанк
|26,1000
|Мисто Банк
|27,0000
|Кредит-Днепр
|26,1000
|Проминвестбанк
|27,0000
|Укрэксимбанк
|26,0000
|Украинский Капитал
|27,0000
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