Евро 17 февраля дорожает к доллару после трехдневного снижения

Курс евро повышается по отношению к доллару в понедельник днем, частично отыгрывая падение трех предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.36 EET курс евро к доллару рос до 1,0846 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,083 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 109,88 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 99,08 пункта.

В понедельник на валютном рынке отмечается коррекционный рост евро к доллару после того, как за три предыдущие торговые сессии европейская валюта подешевела на 0,8% и достигла минимума с мая 2017 года. В конце недели давление на евро оказала статистика по ВВП Германии и еврозоны, которая в целом оказались немного хуже ожиданий аналитиков.

Несмотря на коррекционный рост в понедельник, аналитики ожидают возобновления негативной динамики курса евро к доллару. "Пара евро-доллар, похоже, комфортно торгуется около своего нового минимума, и в ближайшие несколько дней мы ожидаем продолжения недавнего спада вместо явного восстановления. Опасения по поводу воздействия коронавируса на экономику еврозоны никуда не делись, а статистика на этой неделе, вероятно, будет соответствовать последним публикациям, показывающим неутешительную картину", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING.

Давление на курс иены в понедельник оказывает статистика из Японии, согласно которой ВВП страны в четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, уменьшился на 1,6% к предыдущему кварталу, а в годовом исчислении упал на 6,3%. Показатели оказались существенно хуже прогнозов аналитиков. При этом падение показателя в годовом исчислении оказалось самым сильным со второго квартала 2014 года.