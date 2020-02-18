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Объем частных денежных переводов в Украину по итогам 2019 составил $12 млрд, - НБУ
Национальный банк заявляет, что по предварительным итогам 2019 года объем частных денежных переводов формальными и неформальными каналами в Украину составил 12 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.
При этом через системы перевода средств в страну поступило 2,3 млрд долларов.
Объем денежных переводов из Украины в прошлом году оценивается в 0,6 млрд долларов, из которых 0,4 млрд долларов были переданы через системы перевода.
Как сообщали Українськi Новини, в 2018 сумма поступлений от трудовых мигрантов оценена в 11,6 млрд долларов.
Ранее объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в январе-сентябре вырос на 35% до 140 млрд гривен. Это более чем на треть (35%) больше, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года.
Кроме того, украинцы стали пересылать домой меньше денег в 2019 году. Лидерство по объемам трансграничных переводов сохраняют системы перевода средств - резиденты США.
Тем временем, трудовые мигранты все чаще инвестируют деньги в недвижимость в Украине.
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