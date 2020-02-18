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Золото слабо снижается 17 февраля на неопределенности вокруг влияния коронавируса на экономику
08:38 17.02.2020 |
Стоимость золота показывает слабую динамику в понедельник утром на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,85 доллара, или на 0,05%, до 1585,55 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,64%, до 17,852 доллара за унцию.
Инвесторы по-прежнему следят за распространением коронавируса. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, при этом излечились 10 844 человек.
"Золото держится на высоком уровне, поскольку неопределенность в отношении коронавируса остается высокой, в то время как экономическое влияние все еще неясно", - цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets в Сиднее Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
Некоторому снижению стоимости металла, как наиболее безопасного актива во времена экономической неопределенности, способствовали сообщения китайских властей о запуске в производство нового лекарства, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с вирусом.
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