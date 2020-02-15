Банки в начале года подняли кредитные ставки для населения выше 36%

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2020 года в национальной валюте составляли 36,8% годовых, что на 1,3 п.п. выше, чем в декабре 2019 года (35,5%). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 2,1 п.п. до 4,3% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в январе снизились с 15,1% до 13,2% годовых, по валютным снизились с 5,0% до 4,1%.

Кредитный портфель банков за месяц не изменился - до 972 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 2,5% до 210 млрд грн, предприятий - сократился на 0,6% до 757 млрд грн.

Напомним, данные "Опроса об условиях банковского кредитования" НБУ за I квартал 2020 года свидетельствуют, что 84% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов и 71% - розничных.