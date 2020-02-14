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Депозитные ставки для физлиц 14.02.20
19:23 14.02.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 14 февраля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|12.27
|1.09
|0.37
|6 мес.
|12.82
|1.48
|0.66
|9 мес.
|12.84
|1.78
|0.71
|12 мес.
|12.88
|1.90
|0.92
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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