Валютными спекуляциями занимаются 5 банков — НБУ

Украинские банки, за редким исключением, не ведут спекулятивную деятельность на межбанковском валютном рынке.

«Если кто-то думает, что банки занимаются спекулятивной деятельностью на валютном рынке, то это не так. Банки - это брокеры. Они берут валюту от своего клиента и продают кому-то другому», - заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий.

По его словам, всего лишь около 5 банков периодически берут на себя валютные риски.

«Да, их можно назвать спекулянтами, но они выполняют важную функцию маркетмейкеров и в течение дня балансируют рынок. Хотя в целом объем их операций небольшой», - отметил Чурий.

Замглавы НБУ также сообщил, что большинство банков не пытается заработать на колебаниях курса. Это связано с тем, что на протяжении 25 лет в Украине был фиксированный валютный курс.

«Как следствие, дилеры просто не умеют торговать», - отметил он.

Чурий убежден, что если бы в Украине был развит институт маркетмейкеров, у Нацбанка не было бы надобности выходить на межбанк.

Однако пока объем спекулятивных операций невелик, поэтому НБУ выступает маркетмейкером последней инстанции, пишет minfin.

Напомним, Национальный банк советует отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранным валютам.

Кроме того, НБУ после предоставления иностранным банкам разрешения торговать валютой между собой за гривну ожидает прихода на украинский валютный рынок нескольких иностранных игроков.