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В январе вклады населения в банках перевалили за 560 млрд гривен
17:18 14.02.2020 |
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 3,4% до 560,597 млрд гривен на 1 февраля.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
В 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен до 542,3 млрд гривен
Гривневые вклады населения в банках в январе увеличились на 1,5% до 319,3 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 6% до 241,3 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в январе увеличились на 4,7% до 532,365 млрд гривен.
По оперативным данным НБУ, средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в январе для юрлиц снизилась на 1,6 п.п. до 8,8%, для физлиц снизилась на 0,1 п.п. до 13,8%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,8%, для населения - 2,2%.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.
Национальный банк обнародовал данные отчетности коммерческих банков, 69 из которых по итогам прошлого года получили чистую прибыль.
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