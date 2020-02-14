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Объем открытых позиций в биткоин-фьючерсах превысил $5 млрд
15:03 14.02.2020 |
Открытый интерес или совокупный объем удерживаемых трейдерами биткоин-фьючерсов на 13 февраля превысил $5 млрд, согласно данным The Block.
По мнению аналитика издания Ларри Чермака, рост открытого интереса (OI) сигнализирует, что трейдеры ожидают красткосрочного повышения волатильности базового актива.
Самый высокий показатель OI в настоящее время имеет BitMex - $1,6 млрд или 31% от общей суммы.
Следом идут китайские криптовалютные биржи OKEx и Huobi, у которых OI биткоин-фьючерсов составляет $1,4 млрд и $1 млрд соответственно.
Крупнейшая американская биржа деривативов CME Group оказалась пятым по популярности рынком для торговли фьючерсами на биткоин с объемом OI около $312 млн. На криптовалютной платформе Bakkt он достиг всего $18 млн.
Напомним, на начало февраля совокупный объем торгов биткоин-фьючерсами на BitMex с момента ее запуска в 2016 году превысил $2 трлн. На CME, начавшей торги деривативом в декабре 2017 года, этот показатель на начало года достиг $100 млрд.
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