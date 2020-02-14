Справочный курс гривны 14 февраля понижен на 5,75 коп до уровня 24,4409 грн/$1

|Показатель
|13.02.20
|14.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4985
|24.4409
|0.25
Данные: НБУ
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12:34 14.02.2020 |
Национальный банк 14 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5,75 коп. до 24,4409 UAH/USD.
|Показатель
|13.02.20
|14.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4985
|24.4409
|0.25
Данные: НБУ
|
|
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