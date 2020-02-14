Финансовые новости
- |
- 14.02.20
- |
- 12:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14.02.2020
11:58 14.02.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14 февраля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|24,4153
|Банк инвестиций и сбережений
|24,4500
|Райффайзен Банк Аваль
|24,3902
|Правекс
|24,4500
|Укрстройинвестбанк
|24,3500
|Земельный капитал
|24,4660
|Приватбанк
|24,3400
|Укрстройинвестбанк
|24,5200
|Креди Агриколь
|24,3100
|Райффайзен Банк Аваль
|24,5300
|Укргазбанк
|24,3000
|Креди Агриколь
|24,5400
|Правекс
|24,3000
|Банк Сич
|24,5500
|Ощадбанк
|24,3000
|Коминвестбанк
|24,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|24,3000
|Укргазбанк
|24,6000
|Банк Сич
|24,3000
|Приватбанк
|24,6305
|Коминвестбанк
|24,2500
|Ощадбанк
|24,6800
|Украинский Капитал
|24,2000
|Украинский Капитал
|24,7000
|Проминвестбанк
|24,0500
|Проминвестбанк
|24,9500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,4539
|Правекс
|26,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,3852
|Банк инвестиций и сбережений
|26,5500
|Укрстройинвестбанк
|26,3500
|Креди Агриколь
|26,6000
|Укргазбанк
|26,3500
|Укрстройинвестбанк
|26,6500
|Правекс
|26,3000
|Земельный капитал
|26,6508
|Ощадбанк
|26,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6600
|Креди Агриколь
|26,3000
|Банк Сич
|26,7000
|Коминвестбанк
|26,3000
|Коминвестбанк
|26,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|26,3000
|Укргазбанк
|26,7000
|Банк Сич
|26,3000
|Приватбанк
|26,7380
|Приватбанк
|26,2900
|Ощадбанк
|26,9000
|Украинский Капитал
|26,2000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Проминвестбанк
|26,1500
|Проминвестбанк
|27,0500
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россияне или свои: Кому выгодно ударить по Зеленскому из-за Патрушева в Омане
|Между красными линиями. Почему у Зеленского запутались с согласием на особый статус Донбасса
|Удар спутниковой цифрой. Как Дубилет опроверг фантазии Зеленского и Ермака
|Коммуникации Ермака: Как ОП будет строить новую информационную реальность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем денежной массы в январе вырос на 2%, денежной базы – сократился на 1,6%
|Справочный курс гривны 14 февраля понижен на 5,75 коп до уровня 24,4409 грн/$1
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14.02.2020
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.02.20
|Остаток средств на корсчетах банков 14.02.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.02.20
|Центробанк Китая подал 84 патента для ускорения запуска собственной цифровой валюты
Это интересно
|Xiaomi представила дорогие Mi 10 и Mi 10 Pro с Wi-Fi 6 и Snapdragon 865
|Volkswagen представил маленький кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом
|Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ получили до 11 часов автономности
|Представлен обновленный Citroen C3
|Samsung рассказала, сколько места будут занимать видео в формате 8K, снятые на Galaxy S20
|В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
|США обвинили Huawei в установке бэкдоров для доступа к мобильным сетям по всему миру