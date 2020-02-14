Финансовые новости
- |
- 14.02.20
- |
- 12:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 14.02.20
10:49 14.02.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|14 января
|64861.5
|15 января
|61005.1
|16 января
|64701.7
|17 января
|57911.7
|20 января
|60250.8
|21 января
|63433.5
|22 января
|62571.1
|23 января
|55460.4
|24 января
|55103.9
|27 января
|60315.0
|28 января
|55671.2
|29 января
|54145.5
|30 января
|52958.2
|31 января
|45496.3
|3 февраля
|66183.4
|4 февраля
|54651.6
|5 февраля
|65875.4
|6 февраля
|61446.5
|7 февраля
|60702.1
|10 февраля
|56545.0
|11 февраля
|64895.2
|12 февраля
|66230.7
|13 февраля
|63194.2
|14 февраля
|64719.3
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 14 февраля - 24,4795 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россияне или свои: Кому выгодно ударить по Зеленскому из-за Патрушева в Омане
|Между красными линиями. Почему у Зеленского запутались с согласием на особый статус Донбасса
|Удар спутниковой цифрой. Как Дубилет опроверг фантазии Зеленского и Ермака
|Коммуникации Ермака: Как ОП будет строить новую информационную реальность
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем денежной массы в январе вырос на 2%, денежной базы – сократился на 1,6%
|Справочный курс гривны 14 февраля понижен на 5,75 коп до уровня 24,4409 грн/$1
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14.02.2020
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.02.20
|Остаток средств на корсчетах банков 14.02.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.02.20
|Центробанк Китая подал 84 патента для ускорения запуска собственной цифровой валюты
Это интересно
|Xiaomi представила дорогие Mi 10 и Mi 10 Pro с Wi-Fi 6 и Snapdragon 865
|Volkswagen представил маленький кроссовер с 20-сантиметровым клиренсом
|Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ получили до 11 часов автономности
|Представлен обновленный Citroen C3
|Samsung рассказала, сколько места будут занимать видео в формате 8K, снятые на Galaxy S20
|В космос без ракеты: американская SpinLaunch разрабатывает электромагнитную «катапульту»
|США обвинили Huawei в установке бэкдоров для доступа к мобильным сетям по всему миру