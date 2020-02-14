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Центробанк Китая подал 84 патента для ускорения запуска собственной цифровой валюты
09:31 14.02.2020 |
Народный банк Китая предпринимает активные шаги для запуска собственной платежной системы и цифровой валюты под названием DCEP (Digital Currency Electronic Payment). Регулятор подал 84 патентные заявки на различные технологии, связанные с инициативой.
Как сообщает Bitcoinist со ссылкой на исследование Палаты цифровой торговли США (Chamber of Digital Commerce), патентные заявки в основном описывают протоколы для контроля выпуска цифрового юаня, а также основы для проведения межбанковских расчетов и интеграции CBDC с существующей банковской инфраструктурой КНР.
Среди прочего, в заявках упоминается создание специальных цифровых кошельков или чип-карт.
«Китай вложил в проект огромные деньги и относится к этому очень серьезно, что резко отличается от подхода Соединенных Штатов», - отметила президент Палаты цифровой торговли США Периэнн Боринг.
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