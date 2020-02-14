Курс доллара США 14 февраля находится на 2-летнем максимуме к евро

Доллара США в пятницу торгуется у максимума более чем за два года к евро на новой волне опасений относительно распространения коронавируса нового типа в Китае.

По мнению экспертов, экономическое влияние от эпидемии на США будет менее значительным по сравнению с европейскими странами, что увеличивает привлекательность американских активов, сообщает CNBC.

"Европа и, в особенности, Германия имеют очень прочные торговые связи с азиатскими рынками, в частности с Китаем", - отмечает старший валютный аналитик TD Securities Мазен Исса.

Евро торгуется утром в районе $1,0835, что является самым низким уровнем с мая 2017 года, против $1,0841 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 118,94 иены по сравнению со 119,06 иены в четверг. Курс доллара составляет 109,77 иены против 109,82 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,05% относительно предыдущего дня. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднимается на 0,02%.

Фунт стерлингов торгуется в пятницу около $1,3045 против $1,3046 в предыдущий рабочий день и 1,2039 евро против 1,2034 евро.

Накануне стало известно, что новым министром финансов Великобритании станет главный секретарь казначейства Риши Сунак, который сменит подавшего в отставку Саджида Джавида.