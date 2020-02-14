Крупнейшая биткоин-биржа США Coinbase запустила маржинальную торговлю

Ведущая криптовалютная компания США Coinbase объявила о запуске маржинальной торговли на своей платформе Coinbase Pro.

В сообщении говорится, что розничные и институциональные клиенты получили возможность открывать позиции с плечом до 3x во всех парах с долларом США.

На первоначальном этапе эта опция доступна розничным клиентам в 23 штатах США, для институциональных клиентов выбор чуть шире - 45 штатов и 9 стран.

Напомним, биржа Coinbase Pro появилась в результате ребрендинга предыдущей платформы под названием GDAX, которая уже пыталась запустить маржинальные торги, но была вынуждена их остановить. Произошло это в 2017 году после того, как Coinbase стала объектом внимания со стороны Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) в связи с инцидентом, когда цена Ethereum на GDAX на несколько мгновений упала почти до нуля, из-за чего часть пользователей потеряла средства.



