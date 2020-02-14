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Чистые международные резервы НБУ за январь выросли на 6,5% - до 16,8 млрд долл
Чистые международные резервы Национального банка Украины за январь выросли на 6,5% - до 16,8 млрд долл.
Как сообщается на сайте НБУ, официальные резервные активы за этот период выросли на 4% - до 26,3 млрд долл., в то время как валовые резервные обязательства сократились на 0,4% - до 9,5 млрд долл.
Справка УНИАН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долл., что на 4% выше показателя месяцем ранее.
Чистые международные резервы представляют собой разницу между валовыми резервами и остатком задолженности НБУ и Минфина по кредитам перед Международным валютным фондом.
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