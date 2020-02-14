В Нацбанке не ожидают притока иностранной валюты для покупки земли

В Национальном банке не ожидают притока иностранной валюты после открытия рынка земли.

Об этом сказал заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации, сообщает корреспондент Укринформа.

"Притока иностранной валюты для покупки земли, наверное, не будет, исходя из тех положений закона о земле, которые есть в парламенте. Пока мы не совсем понимаем, какой будет рынок земли, и нам очень трудно делать какие-то прогнозы. Нужно иметь на руках конечный вариант реформы и оттуда уже делать какие-то прогнозы", - сказал Чурий.

Как известно, в начале сентября 2019 года Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли. 3 января в ВР был подан законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению.

Документ предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

6 февраля парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли с 4018 поправками. За первый день было рассмотрено 184 поправки. Полная процедура рассмотрения может длиться три-пять пленарных недель.