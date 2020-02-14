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Цена на золото 14 февраля коррекционно снижается после роста на опасениях по коронавирусу
08:19 14.02.2020 |
Цена на золото в пятницу утром слабо снижается в рамках коррекции после роста в четверг на усилении опасений вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,55 доллара, или на 0,03% - до 1578,25 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - росла на 0,08%, до 17,633 доллара за унцию.
В четверг золото подорожало на 0,8% на опасениях, связанных со скачком новых случаев заражения коронавирусом после введения нового метода диагностики в Китае.
Традиционно золото считается надежным активом. Спрос на него растет в случае усиления глобальных рисков.
По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
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