Цена на золото 14 февраля коррекционно снижается после роста на опасениях по коронавирусу

Цена на золото в пятницу утром слабо снижается в рамках коррекции после роста в четверг на усилении опасений вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,55 доллара, или на 0,03% - до 1578,25 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - росла на 0,08%, до 17,633 доллара за унцию.

В четверг золото подорожало на 0,8% на опасениях, связанных со скачком новых случаев заражения коронавирусом после введения нового метода диагностики в Китае.

Традиционно золото считается надежным активом. Спрос на него растет в случае усиления глобальных рисков.

По последним данным, число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.