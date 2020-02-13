Глава ФРС США: Libra заставила нас активизировать работу над цифровым долларом

В ходе выступления перед Конгрессом глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ведомство продолжает активную работу над цифровой валютой (CBDC). Об этом сообщает The Block.

«Мы усердно работаем над этим. У нас сейчас много проектов, прикладываются значительные усилия в этой сфере», - ответил Пауэлл на вопрос члена Палаты представителей Билла Фостера.

Диалог Пауэлла с Фостером касался жизнеспособности так называемого цифрового доллара, затрагивались вопросы конкурентного противостояния с Народным банком Китая, активно разрабатывающим свою CBDC.

Также упоминалась крупнейшая соцсеть Facebook и ее проект Libra, который, как отметил Пауэлл, «разжег настоящий огонь».

«Это было чем-то вроде сигнала тревоги», - подчеркнул глава ФРС.

Однако Пауэлл отметил, что его ведомство все еще официально не приступило к созданию цифрового доллара.

«Мы пока не решили делать это. Есть много требующих ответа вопросов касательно цифровой валюты для США, включая проблемы кибербезопасности и приватности», - добавил председатель Федрезерва.

Столь консервативный подход гармонирует с прошлогодними заявлениями Паэулла и министра финансов Стивена Мнучин о том, что в цифровом долларе нет особой необходимости.



