Справочный курс гривны 13 февраля понижен на 1 коп до уровня 24,4985 грн/$1

|Показатель
|12.02.20
|12.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4897
|24.4985
|0.035
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:23 13.02.2020 |
Национальный банк 13 февраля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1 коп. до 24,4985 UAH/USD.
|Показатель
|12.02.20
|12.02.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|24.4897
|24.4985
|0.035
Данные: НБУ
|
|
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