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НБУ пересмотрел требования к оценке финансового состояния должников
11:51 13.02.2020 |
Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физлиц при расчете размера кредитного риска.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков - должников и должников - физических лиц при расчете размера кредитного риска", - говорится в сообщении.
Внесенные изменения предусматривают: актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков - нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств. Также увеличен с 6 до 12 месяцев период, за который банк должен осуществлять анализ результата деятельности банка - должника.
Кроме этого дополнен с учетом норм Налогового кодекса Украины перечень источников доходов должника - физического лица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.
Указанные изменения внесены постановлением Правления НБУ от 11 февраля 2020 года № 17 "Об утверждении Изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".
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