НБУ пересмотрел требования к оценке финансового состояния должников

Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физлиц при расчете размера кредитного риска.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Украины пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков - должников и должников - физических лиц при расчете размера кредитного риска", - говорится в сообщении.

Внесенные изменения предусматривают: актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков - нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств. Также увеличен с 6 до 12 месяцев период, за который банк должен осуществлять анализ результата деятельности банка - должника.

Кроме этого дополнен с учетом норм Налогового кодекса Украины перечень источников доходов должника - физического лица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.

Указанные изменения внесены постановлением Правления НБУ от 11 февраля 2020 года № 17 "Об утверждении Изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".