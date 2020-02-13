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Остаток средств на корсчетах банков 13.02.20
10:53 13.02.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 января
|65531.9
|13 января
|67563.0
|14 января
|64861.5
|15 января
|61005.1
|16 января
|64701.7
|17 января
|57911.7
|20 января
|60250.8
|21 января
|63433.5
|22 января
|62571.1
|23 января
|55460.4
|24 января
|55103.9
|27 января
|60315.0
|28 января
|55671.2
|29 января
|54145.5
|30 января
|52958.2
|31 января
|45496.3
|3 февраля
|66183.4
|4 февраля
|54651.6
|5 февраля
|65875.4
|6 февраля
|61446.5
|7 февраля
|60702.1
|10 февраля
|56545.0
|11 февраля
|64895.2
|12 февраля
|66230.7
|13 февраля
|63194.2
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 13 февраля - 24,4966 грн
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