Доллар стабилен к евро 13 февраля, дешевеет в паре с иеной на возобновлении тревог по поводу коронавируса

Курс доллара США слабо меняется по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной в ходе торгов в четверг на фоне роста спроса на активы "тихой гавани" из-за усиления тревог по поводу распространения нового коронавируса.

Евро торгуется утром в районе $1,0872 против $1,0875 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится около 119,38 иены по сравнению со 119,71 иены в среду. Курс доллара составляет 109,84 иены против 110,09 иены по итогам предыдущего торгового дня.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,06%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,05%.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2949 против $1,2960 в предыдущий рабочий день и 1,1911 евро против 1,1920 евро.

В китайской провинции Хубэй, эпицентре распространения нового типа коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 436 новых больных.

Данные за истекшие стуки сильно отличаются от данных по состоянию на минувший вторник. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.

Федеральная резервная система (ФРС) США будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду.

При этом он ожидает, что воздействие заболевания отразится на статданных в скором времени.

Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей днем ранее, Пауэлл сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

Австралийский доллар резко дешевеет по отношению к американской нацвалюте и находится в районе $0,6716 против $0,6738 в предыдущий рабочий день.

Китайский юань торгуется к доллару на уровне 6,9836 юаня по сравнению с 6,9719 юаня накануне.

