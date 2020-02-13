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Доллар стабилен к евро 13 февраля, дешевеет в паре с иеной на возобновлении тревог по поводу коронавируса
09:20 13.02.2020 |
Курс доллара США слабо меняется по отношению к евро и снижается в паре с японской иеной в ходе торгов в четверг на фоне роста спроса на активы "тихой гавани" из-за усиления тревог по поводу распространения нового коронавируса.
Евро торгуется утром в районе $1,0872 против $1,0875 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится около 119,38 иены по сравнению со 119,71 иены в среду. Курс доллара составляет 109,84 иены против 110,09 иены по итогам предыдущего торгового дня.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,06%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, растет на 0,05%.
Фунт стерлингов торгуется около $1,2949 против $1,2960 в предыдущий рабочий день и 1,1911 евро против 1,1920 евро.
В китайской провинции Хубэй, эпицентре распространения нового типа коронавируса, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 216 человек, выявлено 13 436 новых больных.
Данные за истекшие стуки сильно отличаются от данных по состоянию на минувший вторник. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.
Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.
Федеральная резервная система (ФРС) США будет следить за экономическими данными для оценки влияния коронавируса, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе слушаний в банковском комитете Сената в среду.
При этом он ожидает, что воздействие заболевания отразится на статданных в скором времени.
Выступая в комитете по финансовым услугам Палаты представителей днем ранее, Пауэлл сказал, что распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.
Австралийский доллар резко дешевеет по отношению к американской нацвалюте и находится в районе $0,6716 против $0,6738 в предыдущий рабочий день.
Китайский юань торгуется к доллару на уровне 6,9836 юаня по сравнению с 6,9719 юаня накануне.
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